Boonen ontsnapt aan drama in racewagen: “De auto belandde letterlijk op 10 centimeter van mijn hoofd” Joost Custers

20 oktober 2019

14u34 11 Autosport Hét beeld van de finale van het Belcar Endurance Championship 2019 was de crash van Tom Boonen en de Duitser Kenneth Heyer.

In een snelle rechterbocht raakten de beide wagens elkaar, gingen samen aan meer dan 200 km/u van de baan en de gele Mercedes AMG-GT, die goed anderhalve ton weegt, belandde boven op de Norma M20FC van Tom Boonen. “Ik ging Kenneth voorbij en hij kwam te vroeg weer naar binnen en raakte me. De rest is één lange crash die erg slecht had kunnen aflopen”, aldus Tom Boonen. “Ik denk dat hij me niet zag. De auto belandde letterlijk op mijn auto op 10 centimeter van mijn hoofd. Ik heb echt erg veel geluk gehad.” Boonen en Heyer kwamen beide met de schrik vrij.