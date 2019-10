Boonen na crash: “Had nog net voldoende plek om uit auto te geraken” Redactie

20 oktober 2019

19u05 1

“Ik was super kwaad”, vertelde Tom Boonen over de crash met de Duitser Kenneth Heyer tijdens de finale van het Belcar Endurance Championship. “Hij tikt me rond in de snelle sector. Ik begrijp niet dat hij daar naar binnen kan komen want ik ben al vijf à tien seconden bezig met mijn inhaalmanoeuvre. Ik ben hem voorbij aan de rechtse kant, dus hij zit buitenkant bocht en toch komt hij nog naar binnen en tikt mijn achterwiel aan. Ik beland in de zandbak en hij rijdt op mijn auto in - er vanboven op. Ik had nog net voldoende plek om eruit te geraken. Ik was echt boos.”