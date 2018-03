Bookmakers niet gerust in overlevingskansen Arsène Wenger TS

01 maart 2018

13u24 0 De geruchtenmolen draait op volle toeren als het om de relatie tussen Arsenal en Arsène Wenger gaat. Na de slechte resultaten van de voorbije weken pleiten supporters alweer voor het vertrek van Wenger en de aanstelling van een nieuwe coach. Verschillende bookmakers bieden weddenschappen aan omtrent het vertrek van Wenger.

Arsène Wenger is een gevestigde waarde bij Arsenal sinds 1996. Tijdens meer dan twintig jaar als coach van het team heeft hij al de goede en kwade momenten bij de club beleefd. Nu zijn enkele bookmakers een actie aan het opzetten om wedden op het vertrek van Wenger mogelijk te maken.

Drie keer kampioen en zeven keer de FA Cup binnenhalen is niet niks, maar tegenwoordig lukt dit niet meer zo goed. Het lijkt of Arsenal zit in een lange dip. De ploeg geraakt niet meer op topniveau. De aanleiding voor de gokkantoren om hier op in te zetten was het verlies in de finale van de League Cup tegen Manchester City. Arsenal speelde slecht en de kritiek aan het adres van Wenger vloeide rijkelijk op de sociale media. "Wanneer gaat die oude, koppige man nu eens met pensioen in plaats van te denken aan zijn portefeuille en niet aan het welzijn van de club?" lezen we bijvoorbeeld op Twitter.

Is er wel sprake van een #WengerOut?

Wenger heeft enorm veel 'macht' in de club. Een ander voorbeeld is Sir Alex Ferguson bij Manchester United. Het zijn allebei grootmachten bij hun club. Bij Arsenal is Wenger al langer bij de club dan veel leden bij het huidige bestuur. Het bestuur heeft nooit een nieuwe trainer moeten aanstellen.

Intern is de positie van Arsène Wenger nooit in vraag gesteld. Als hij zou stoppen als coach van de 'Gunners' zal dat in onderling overleg zijn met de club. Wenger zal niet ontslagen worden, maar zal zelf een stap opzij moeten zetten.

Supporters?

Wenger heeft zowel voor- als tegenstanders bij de supporters. Zijn tegenstanders gebruiken de hashtag #WengerOut om hun onvrede te uiten. Zij vinden dat het tijd is voor een wissel in macht bij Arsenal. Er staan heel wat coaches klaar om de ploeg over te nemen. Thierry Henry is er een voorbeeld van. De huidige T3 van de Rode Duivels deed een uitspraak over het trainerschap bij Arsenal. "Wie wil er nu geen trainer zijn van Arsenal?" aldus Henry.

De voorstanders van Arsène vinden dat hij moet blijven en dat hij de kritiek naast zich neer moet leggen. Arsène zegt zelf: "De kritiek is de laatste van mijn zorgen". Op Twitter toont #WengerIn dat er nog veel steun is voor de Fransman. Mensen vinden hem een clublegende en dat er wat meer respect mag zijn voor de coach die de ploeg al 22 jaar leidt.

Ook de spelers volgen Wenger. Volgens The Sun gaf Per Mertesacker, een ander boegbeeld van Arsenal, een speech in de kleedkamer. Hij maakte de spelers duidelijk dat ze voor de toekomst van hun coach moeten spelen.

Het gaat zelf zo ver dat Mertesacker in zijn speech zei dat als de prestaties en de inzet van de ploeg niet verbeteren ze het einde van een 21 jaar durende carrière op hun geweten hebben. Mertesacker wilt dat de verdeeldheid in de kleedkamer opgelost wordt en dat iedereen voor het behoud van Arsène Wenger vecht.

Het is niet duidelijk wat er nu zal gebeuren met Wenger, maar één ding is zeker, de Fransman zal het niet zomaar opgeven.