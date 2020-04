Bondsvoorzitter Bayat oppert om (explosieve) Algemene Vergadering weer uit te stellen nu licht op oranje bleef: "Dat zou verstandig zijn” BF

25 april 2020

06u47 0 Voetbal De Nationale Veiligheidsraad hakte geen knopen door over het profvoetbal. "Jammer, we hadden op meer klaarheid gehoopt", reageert Mehdi Bayat, voorzitter van de voetbalbond. Hij oppert het idee om de Algemene Vergadering, De Nationale Veiligheidsraad hakte geen knopen door over het profvoetbal. "Jammer, we hadden op meer klaarheid gehoopt", reageert Mehdi Bayat, voorzitter van de voetbalbond. Hij oppert het idee om de Algemene Vergadering, die explosief belooft te zijn , van maandag opnieuw uit te stellen.

"Op korte termijn zullen we de toekomst van de sportcompetities bepalen." Met die boodschap van de Veiligheidsraad blijft ook de voetbalbond in het ongewisse achter, ook al was er deze week overleg geweest met Binnenlandse Zaken. "Maar profvoetbal is geen prioriteit", zegt Bayat. "Het is niet evident voor de regering nu die veel werk heeft rond alle sectoren die onder het virus lijden. Maar we zullen komende week opnieuw contact opnemen met de politieke actoren. Volgende week verwacht ik wel duidelijkheid."

Nog eens uitstellen?

Komende maandag is al de Algemene Vergadering van de 24 profclubs gepland. Een hete aardappel. Onder meer de bekrachtiging van het einde van het kampioenschap staat op de agenda, maar de AV moet zich ook buigen over stijgers en dalers. De bijeenkomst was eerder al verschoven omdat ze uitgerekend de Nationale Veiligheidsraad van gisteren wilden afwachten. Maar veel wijzer zijn ze nu dus niet geworden. "Het blijft gecompliceerd. We moeten erover nadenken of het nodig is om die opnieuw uit te stellen. Ik denk dat dat verstandig zou zijn."

Bayat interpreteert de enige passages over sport in de communicatie van de Veiligheidsraad als volgt: dat normale collectieve trainingen in het voetbal tot minstens 8 juni niet mogelijk zijn. "Ik onthou dat vanaf fase twee op 18 mei wel trainingen voor sportactiviteiten in groep mogelijk zijn door erkende clubs en met een trainer, máár dat de regels van sociale distantie moeten gehandhaafd blijven. Het profvoetbal is een contactsport, dus denk ik dat normale trainingen niet kunnen tot minstens 8 juni, wanneer een derde fase begint." (BF)

