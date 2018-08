Bondscoach Roberto Martínez wordt ereburger van Waterloo AW

20 augustus 2018

16u38

Bondscoach van de Rode Duivels Roberto Martínez wordt op 2 september uitgeroepen tot ereburger van Waterloo, de Waals-Brabantse stad waar de Spanjaard woont. Het ereburgerschap zal hem die dag toegekend worden tijdens een plechtigheid op het Albert I-plein.

Het gebeuren vindt plaats tijdens de jaarlijkse braderij van het stadje waar Napoleon zijn ultieme nederlaag leed. Waterloo verleent slechts uitzonderlijk een ereburgerschap. "Toevallige" voorloper van Martínez is Georges Grün, die de titel in 1986 ontving na de vierde plaats van de Rode Duivels op het WK in Mexico dat jaar. De oud-Anderlechtspeler zal de plechtigheid van 2 september overigens ook bijwonen.