Bondscoach Martinez en assistent Henry zien Evra genieten van stukje gras van Old Trafford: “Smaakt een beetje knoflookachtig”

Met Evra schoof er ook een ex-United-speler mee aan tafel. De Fransman speelde in zijn carrière maar liefst 379 wedstrijden voor de ‘Red Devils’ en is zijn liefde voor de club nog duidelijk niet verloren. Voor de wedstrijd at Evra een stukje gras van het speelveld. “Als ik hier kom, test ik altijd het gras. Het smaakt een beetje knoflookachtig”, lachte Evra. “Het is een speciale plek voor me, ik noem het ‘thuis’.” Ook Martinez strooide met lof. “Het is een iconisch stadion. Old Trafford is iets wat inhoud geeft aan de Premier League.” Henry: “Ik zal mijn Arsenal-kant aan de kant zetten. Het is een geweldig stadion.”