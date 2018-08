BOIC-topsportdirecteur plaatst Belgische medaillevracht in perspectief: "Zeer blij, maar niet euforisch" Joeri De Knop

13 augustus 2018

14u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Twintig medailles, het WK-goud van zeilster Emma Plasschaert incluis. Zelden scheen de zon tijdens de Belgische sportzomer zó fel. "Genieten", wil topsportdirecteur van het BOIC Eddy De Smedt nu eerst. "En dan: rustig evalueren richting Tokio 2020."

Wat een weelde. Van Glasgow over Aarhus tot Berlijn: overal viel de voorbije twee weken wel érgens een Belgisch feestje te bouwen - tous ensemble, in volle roes nog van het Duivelsbrons in Rusland. De Smedt vierde op Schotse bodem zo'n keer of dertien mee. En genoot. (lacht) "Dat heb ik doorheen de jaren geleerd: genieten van het momentum. In dit geval best wel intens. Ik kan me geen andere sportzomer voor de geest halen waarin wij, Belgen, zó uitmuntend hebben gescoord. Deze reeks topresultaten maakt iedereen gelukkig." Blijdschap is dan ook het gepaste gevoel. "Wat niet gelijk staat met euforie. Dat zou misplaatst zijn. Straks, als het vreugdevuur is uitgedoofd, wordt het tijd voor een grondige evaluatie."

