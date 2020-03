BOIC juicht beslissing IOC toe: “Beslissing om de Olympische Spelen uit te stellen is geheel verantwoord” AV

24 maart 2020

16u25 0 Sport Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) reageert verheugd op de beslissing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Olympische en Paralympische Spelen uit te stellen. Ook de Belgische Hockeybond en de Gymfed steunen het besluit van het IOC.

“Deze beslissing, die rekening houdt met de aanbevelingen van de deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie, is in het kader van de uitbreiding van Covid-19 zeker de verstandigste beslissing die genomen moet worden”, zo klinkt het in een persbericht van het BOIC. Voor het Belgische Olympisch en Interfederaal Comité was het belangrijk dat onder anderen atleten, coaches, entourage, toeschouwers en journalisten die deelnemen aan de Spelen dat kunnen doen in omstandigheden die geen enkel risico voor hun gezondheid met zich meebrengen. Verder moeten atleten van over de hele wereld in staat zijn om onder aanvaardbare omstandigheden te trainen.

Het BOIC is ervan overtuigd dat de Olympische Spelen Tokio 2020 die in 2021 zullen worden gehouden, een echt succes zullen worden. Na de huidige crisis zullen de Spelen “een gelegenheid zijn voor de hele wereld om te verzamelen rond een evenement dat fundamentele en universele waarden hoog in het vaandel draagt”.

Steun voor atleten

“De atleten die in aanmerking komen voor deelname aan de Spelen in Tokio kunnen rekenen op de volledige steun van het BOIC en alle topsportactoren in ons land”, reageert BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers. “Sport Vlaanderen, Adeps, Ostbelgien en het BOIC staan 100 procent ter beschikking van de atleten zodat hun droom werkelijkheid kan worden en ze de Spelen in optimale omstandigheden kunnen aanvatten, ondanks deze zeer moeilijke context. Onze gedachten zijn ook bij de Japanse bevolking die zijn hoop heeft gevestigd op deze Spelen na zoveel rampen en de moeilijke economische situatie van de afgelopen jaren. We hopen dat het behoud van de Olympische en Paralympische Spelen op een nieuwe datum voor hen nieuwe hoop biedt om zich aan op te trekken.”

Olav Spahl, Elite Sports Director van het BOIC, vindt de beslissing om de Olympische Spelen uit te stellen geheel verantwoord. “Het is ook belangrijk om nu te komen met deze beslissing en niet nog langer te wachten. Onze atleten die sinds geruime tijd in de onzekerheid leefden, kunnen nu weer vooruit kijken, plannen maken en focussen op hun sport. Ook voor de betrokken federaties en hun technische directeurs en de entourage van de atleten is dit de meest verantwoorde beslissing. Wij hebben in het BOIC een enquête gelanceerd bij onze atleten en de betrokken zomersportfederaties. Daaruit bleek dat de voorkeur van 75 procent van de ondervraagden ging naar een uitstel. Met deze beslissing zet het IOC de belangen van de atleten en de gezondheid van iedereen op de eerste plaats. Dat kunnen wij vanuit het BOIC alleen maar toejuichen.”

Ook Turnfederatie en hockeybond steunen IOC

Ook de Belgische Turnfederatie Gymfed toont begrip voor de beslissing van het IOC. “Ondanks de ontgoocheling hebben het team en de federatie uiteraard alle begrip voor de genomen beslissing om de Spelen uit te stellen”, schrijft Gymfed. “Het is steeds onze stelling geweest dat de volksgezondheid en het algemeen belang voorrang hadden op onze olympische dromen. Het is belangrijk dat de gymnasten en de coaches in de komende periode in hun thuissituatie tot rust kunnen komen. Samen met de ruime omkadering en de sporters zal worden overlegd hoe met deze nieuwe situatie om te gaan en hoe de toekomst met dezelfde ambities wordt aangepakt.”

De Belgische Hockeybond KBHB noemt het besluit van het IOC dan weer logisch. “Uitstel was volgens ons de beste oplossing als je de mondiale omvang van de pandemie bekijkt”, reageert secretaris-generaal Serge Pilet. “We hoopten in eerste instantie op een uitstel van enkele maanden tot de herfst van dit jaar.” Maar dat scenario is al van tafel. Als je de logica volgt, kom je uit bij een verschuiving tot juli 2021. Op sportief gebied is dat toch wat zuur. We zitten met de Lions in een prima periode. Onze voorbereiding in Australië was ook vlekkeloos verlopen, met enkele knappe resultaten in de Pro League. Nu moeten we weer van nul beginnen. “

