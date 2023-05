Bloeit er iets tussen Lewis Hamilton en Shakira? F1-coureur en zangeres meerdere keren met elkaar gespot

Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, werd dit weekend voor het eerst samen gezien met de Colombiaanse zangeres Shakira. Dat in Miami, waar de meest recente GP plaatsvond. Shakira werd gespot in de paddock, maar op beelden die via Twitter werden gedeeld was ook te zien hoe de ex-vrouw van Gerard Piqué naar een tafel in het exclusieve restaurant ‘Cipriani’ liep waar Hamilton aan het dineren was. Er volgde een breedlachende begroeting. Of de twee uiteindelijk ook samen aan tafel eindigden, is niet duidelijk.