Blijft Vanaken 4 wedstrijden geschorst?

Time-Out Profsurfer legt gsm aan kant om leven van vrouw te redden: “Op de verkeerde plaats op het juiste moment”

3 januari De ideale manier om de laatste dag van het jaar door te brengen. In het bijzijn van de familie genietend van het uitzicht op Hawaï, biertje in de hand. Tot de Australische professionele surfer Mikey Wright (24) zag dat een vrouw in de Grote Oceaan in moeilijkheden verkeerde.