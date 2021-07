Binnen 3 maanden al eerherstel voor Rode Duivels? Alles wat u moet weten over de Nations League-finales

Rode Duivels“In oktober is er al de Nations League. Dat is niet hetzelfde, maar hopelijk kunnen we daar goed spelen.” Woorden die Thibaut Courtois liet optekenen na de abrupte uitschakeling van de Rode Duivels tegen Italië. Hij heeft geen ongelijk. Snel een nieuwe kans op een prijs voor onze Gouden Generatie. Wie? Wat? Waar? En wat valt er te verdienen?

Moet onze Gouden Generatie nu écht de handdoek gooien, wat een prijs betreft op een groot toernooi? Na de uitschakeling in de kwartfinale van het EK is het weer niks geworden voor de Rode Duivels. Ook op het WK 2014 (kwartfinale), het EK 2016 (kwartfinale) en het WK 2018 (halve finale) liep het mis. De pijlen kunnen al worden gericht op het WK van volgend jaar in Qatar.

Of toch niet? Thibaut Courtois was na het laatste fluitsignaal gisteren zo vriendelijk om ons eraan te herinneren dat er nog een toernooi op de agenda staat. De Nations League! Toch altijd een beetje aanzien als het lelijke eendje onder de landentoernooien, maar misschien wel een uitgelezen kans voor België om alsnog te oogsten met deze talentvolle lichting. Enkele vragen over het aanstaande landentoernooi beantwoord.

Romelu Lukaku scoorde vijf keer in de groepsfase van de Nations League. België schakelde toen Engeland, Denemarken en IJsland uit.

Wie?

De groepsfase hebben we al achter de rug. Uit de vier poules van ‘League A’ zijn alleen de winnaars doorgestoten naar het eindtoernooi, met name Italië, Spanje, Frankrijk en België. Spanje en Italië, die volgende dinsdag ook al de degens kruisen in de halve finale van het EK, staan in de Nations League dus opnieuw tegenover elkaar. België moet voorbij Frankrijk op weg naar de finale. Die affiches werden eind vorig jaar al geloot.

Wat?

Het format van het eindtoernooi is een pak eenvoudiger dan de groepsfase. De vier overgebleven landen spelen hun halve finalewedstrijd, wie wint stoot door naar de finale. Geen heen- en terugwedstrijd dus, gezien het om een neutrale locatie gaat. Soms moet het niet moeilijk zijn.

Waar?

Het eindtoernooi vindt plaats in Italië. Ook Nederland en Polen deden een gooi naar de rol van gastland, maar grepen ernaast. Twee van de vier wedstrijden worden gespeeld in het San Siro in Milaan, de andere twee in de Allianz Arena van Turijn, de thuishaven van Juventus. De finale is één van die matchen die wordt afgewerkt in Milaan, bekend terrein dus voor Romelu Lukaku. De halve finale van de Rode Duivels wordt in Turijn afgewerkt.



Wanneer?

De eerste halve finale - die tussen Italië en Spanje - staat op 6 oktober van dit jaar op de planning. Een dag later komt België dan tegen Frankrijk in actie, op 7 oktober dus. Op 10 oktober moeten de vier landen dan al opnieuw de wei in voor de finale of de verliezersfinale. Alles kort op elkaar, dus.

Prijzenpot?

Er valt naast de eer natuurlijk ook heel wat poen te pakken. Ieder land uit de ‘League A’ kreeg al zeker 2,25 miljoen euro voor de deelname. Dat bedrag werd verdubbeld voor de vier finalisten en is dus al binnen. Onder de vier finalisten wordt nog een extra prijzenpot verdeeld na het eindtoernooi. Om een beeld te schetsen: Portugal, eindwinnaar in 2019, ging naar huis met in totaal 10,5 miljoen euro op zak. Verliezend finalist Nederland kreeg 9 miljoen euro, Engeland werd toen derde en kreeg 8 miljoen.















Portugal won in 2019 de Nations League in eigen huis.