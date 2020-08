Bingoal Gesponsorde inhoud Bingo(al) in Dwars door het Hageland

Laurens Sweeck en Sean De Bie starten met ambitie in offroadklassieker

10 augustus 2020

De eerste topwedstrijden na de verplichte coronabreak zitten erop. Zaterdag wordt met Dwars door het Hageland ook bij ons opnieuw op een hoger niveau gekoerst. We blikken vooruit met Laurens Sweeck en Sean De Bie, twee ambitieuze streekrenners met cross-ervaring. “En dat is op de vele offroadstroken alvast geen nadeel.”

Dwars door het Hageland is een manche van de Bingoal Cycling Cup. Regerend Belgisch veldritkampioen Laurens Sweeck rijdt voor Pauwels Sauzen-Bingoal. En Sean De Bie verdedigt de kleuren van Bingoal-Wallonie Bruxelles. Bingoal à volonté. Maar daarnaast zijn Sweeck (26) en De Bie (28) ook kinderen van de streek én allebei verlekkerd op een portie offroad.

“Mooi samengevat”, lacht De Bie. “Je mag er zeker aan toevoegen dat we allebei uitkijken naar deze semi-klassieker. Voor mij is Dwars door het Hageland zelfs een doel op zich. Omdat er bijzonder weinig wedstrijden op de kalender staan in Vlaams-Brabant, is dit voor de fans een uitgelezen moment om me nog eens aan het werk te zien. En de wedstrijd wordt verreden over een groot deel wegen waarop ik train. Ja, ook de offroadstroken. Gravelen is best populair momenteel. Rondfietsen met een omgebouwde crossfiets en bredere wegbanden, pure fun. Tijdens de eentonige coronaperiode was het aangenaam af en toe een beetje afwisseling te hebben. En je komt op plaatsen in je eigen streek waar je anders nooit komt. Datzelfde gevoel heb je ook in Dwars door het Hageland.”

Laurens Sweeck deelt de visie van De Bie. “We starten in Aarschot, dat is met de fiets op een kwartiertje rijden van waar ik woon (Booischot, red). Ook mijn trainingswegen situeren zich in de regio waar Dwars door het Hageland verreden wordt. Vorige week ben ik alvast een keertje het parcours gaan verkennen. Dat was nodig, want er zijn een aantal wijzigingen in vergelijking met de voorbije edities.”

Ook De Bie verkende reeds een groot deel van de omloop, zelfs in het gezelschap van de ploegmaats van Bingoal-Wallonie Bruxelles. “De wijzigingen waarover Laurens het heeft, zijn niet echt in mijn voordeel. De offroadstroken zijn langer, maar vlakker. Er is wat minder klimwerk dan vroeger. Zo is ‘de Poggio van Diest’ er niet meer bij. Dat is wel jammer. Maar de wedstrijd zal er niet minder pittig door worden. De snelle opeenvolging van de stroken en het gebrek aan recuperatiemomenten zal het zwaar genoeg maken.”

Met Deceuninck-Quick-Step, Trek-Segafredo, Jumbo-Visma en Sunweb gaan zaterdag vier Worldtour-teams van start. Toch hopen Sweeck en De Bie met die toppers te wedijveren. Hun cross-ervaring zien de twee als een voordeel. “De conditie blijft uiteraard bepalend”, verliest Sweeck zijn realiteitszin niet. “Maar toch: wij crossers zijn vertrouwd met deze ondergrond, waardoor we toch vaster op de fiets zitten.”

“Iedereen kan gravelen”, vult De Bie aan. “Maar de echte wegrenners hebben het in de bochten toch iets moeilijker. Wij sturen iets comfortabeler in, waardoor onze hartslag even kan zakken. Daar moeten we van profiteren”, klinkt het met een knipoog.

Sean De Bie heeft er net de Czech Tour opzitten. Een vierdaagse rittenkoers waarin hij twee keer in de top tien finishte. “Ik heb er de bevestiging gekregen dat de conditie in orde is. Met deze vorm moet ik in staat zijn een rol van betekenis te spelen in Dwars door het Hageland. Vorig jaar was ik er niet van de partij, maar in 2018 werd ik vijfde. Er zat toen meer in, maar ik kreeg een klapband toen ik met de latere winnaar Krists Neilands voorop reed. Zonde.”

Laurens Sweeck stoomde zich de voorbije dagen klaar in de Ronde van Vlaams-Brabant. “Ook ik ben tevreden van de conditie. Dat was nog niet te merken aan de resultaten in die vijfdaagse. Hopelijk lukt dat zaterdag wel. Als renner van een continentaal team heb ik absoluut niets te verliezen in een wedstrijd van dit niveau, maar ik wil toch proberen een goede uitslag bijeen te fietsen. Misschien kan ik wel verrassen.”

