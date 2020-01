Bijltjesdag in dubbelspel: Gillé en Vliegen stranden, ook Flipkens naar huis Redactie

25 januari 2020

Joran Vliegen en Sander Gillé hebben zich in Melbourne niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Australian Open. Het Belgische dubbelpaar verloor in de tweede ronde in 2 uur en 21 minuten met 7-6 (8/6), 4-6 en 6-3 van de Italiaan Simone Bolelli en de Fransman Benoit Paire.

Vorig jaar bereikten Gillé en Vliegen bij hun grandslamdebuut ook de tweede ronde van Wimbledon. Op het US Open werd het Belgische duo in de eerste ronde uitgeschakeld. Vliegen schopte het vorig jaar wel tot de kwartfinales van Roland-Garros, maar dat deed hij aan de zijde van de Kazach Michail Kukushkin.

Flipkens uitgeteld

Ook Kirsten Flipkens mocht inpakken. In de achtste finales van het dubbelspel kon ze zich niet plaatsen. Samen met de Amerikaanse Taylor Towsend leed de 34-jarige Antwerpse in de tweede ronde in 1 uur en 47 minuten een 3-6, 6-1 en 6-3 nederlaag tegen de Tsjechische vierde reekshoofden Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.