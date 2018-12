Beslissing van de Raad voor Journalistiek Redactie

03 december 2018

10u21 0

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Frank Ponsaerts tegen HLN.be ongegrond verklaard. De klacht gaat over de liveverslaggeving bij de match Eupen – Excelsior Moeskroen op de laatste dag van de voetbalcompetitie, waarbij de redacteur voor aanvang van de match schreef dat er door technische problemen mogelijk geen VAR (video assistant referee) zou zijn.

De Raad is van oordeel dat de webredacteur de nodige reserve bewaart ten aanzien van feiten die hij niet zelf heeft kunnen checken en dat zijn tekst niet denigrerend of lasterlijk is. HLN.be maakt ook aannemelijk dat er wel degelijk technische problemen waren. De Raad is daarom van oordeel dat de liveverslaggeving geen beroepsethische fouten bevat, maar merkt wel op dat het aangewezen was om de bron van de informatie te vermelden. De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.