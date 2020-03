Exclusief voor abonnees Beslissing over de Tour nog niet voor morgen: “Zijn economie ter wille koopt Prudhomme nu tijd. Door het wegvallen van de Spelen krijgt hij ruimte om op te schuiven” Michel Wuyts

28 maart 2020

In polemieken heb ik nu even geen zin. Ze zijn zo zinloos in tijden van immanent gevaar. Hoelang nog? Ik hoor dat een pasklaar antwoord niet bestaat. Drie maanden of een jaar. Ik draai me vooral geen rad voor de ogen. Limieten nijgen naar ontgoocheling en waangedachten. Laten we die ver-mijden. Spreekt voor zich dat hoop een levensnoodzakelijk goed is. Ik hoop op een knuffel met mijn kinderen, een schouderklop voor mijn vader, rollebollen met mijn kleinzoontjes. Maar ik wacht, omdat gezond verstand zegt dat geduld essentieel is. Sportwedstrijden kunnen ook wachten, langer dan liefde en vriendschap. Maar wees gerust, ook ik kijk in mijn alkoof van isolement uit naar het hervatten van koersen. Naar een planning voor wat nog rest. Ik houd namelijk zielsveel van mijn vak.

