"Beschamend": huisanalist Marc Degryse ziet Anderlecht als "de grote anticlimax" van 'Super Sunday’

Konstanti­nos Karetsas schrijft op heerlijke manier geschiede­nis en wordt jongste doelpunten­ma­ker ooit in het Belgische profvoet­bal

Op de openingsspeeldag tekende Konstantinos Karetsas al voor een piekfijne assist, drie weken later scoorde hij ook zijn eerste goal in het profvoetbal. Tegen de RSCA Futures bezorgde hij Jong Genk met een heerlijke plaatsbal een punt. Zo is de geboren Genkenaar met zijn 15 jaar de jongste doelpuntenmaker ooit in het Belgische profvoetbal.