Beresterke Bashir Abdi wordt knap derde in de marathon en pakt eerste Belgische medaille dit WK

De eerste twee ronden deden niet het beste vermoeden voor Abdi. Onze landgenoot bevond zich steevast in de achterste gelederen van de kopgroep. In de derde ronde begon hij gestaag op te schuiven. Even liep hij op kop. Op een aanval van Tola moest iedereen passen. De strijd om de podiumplekken was bloedstollend spannend. Abdi, Geremew, Kamworor en Levins vochten het onder elkaar uit. Geremew en Abdi waren de beste van het viertal. In het slot moest de Belg de Ethiopiër laten gaan. Een bronzen medaille was zijn deel. (straks meer)