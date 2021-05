Benzinetank leeg: geen medailles, wel WK-tickets op World Relays

Toen Kevin Borlée om 20u42 in het Silesianstadion verscheen voor de finale van de 4x400m, was de teerling eigenlijk al geworpen. Voor de 33-jarige Brusselaar was het, net als voor zijn jongere broer Dylan, z’n vierde race in 24 uur tijd. Dan is de benzinetank al leeg nog voor je moet beginnen. De tijd (3:10.74) van de Belgian Tornados spreekt boekdelen: dat is lichtjaren boven het nationaal record (2:58.52) en de tijd (2:58.78) waarmee ze op het WK van 2019 naar het brons spurtten - zo finish je uiteraard als achtste op een WK aflossingen.

Ook bobijntje Cheetahs af

Zelfde verhaal bij de Belgian Cheetahs die een kwartiertje eerder aan hun finale begonnen. Zoals afgesproken zónder Cynthia Bolingo, intrinsiek de snelste van de Cheetahs: vier races in twee dagen, dat risico wou de 28-jarige spurtster niet nemen. Haar blessureleed ligt nog te vers in het geheugen: met de Spelen in aantocht is het opletten dat ze niet opnieuw in de lappenmand belandt. Kapitein Camille Laus was in de finale aan haar vierde race toe - ook bij haar was het bobijntje af. Ze eindigden als zevende, in 3:37.66 - hun besttijd staat op 3:26.58. Ook dat zegt genoeg.

Volledig scherm Cynthia Bolingo liep niet meer in de finale © Photo News

Alles op alles in 4x400m gemengd

De Belgen beslisten in het Poolse Chorzow om één keer alles op alles te zetten, in de finale van de 4x400m gemengd. Veel scheelde het niet: Dylan Borlée, Cynthia Bolingo, Camille Laus en Kevin Borlée kwamen slechts 34 honderdsten tekort om de Dominicaanse Republiek het brons te ontfutselen. Vierde in 3:17.92, een kleine drie seconden boven hun Belgisch record (3:14.22) - eervol, gezien de omstandigheden.

Want het moet gezegd: met slechts tien atleten voor drie kwalificatierondes en drie finales red je het niet. Jacques Borlée kon slechts een beroep doen op vier Tornados. Jonathan Borlée en Christin Iguacel moest last minute passen door blessures, Julien Watrin was ook niet beschikbaar. Had België ervoor gekozen om meer dan 6 atleten in te schrijven - zoals de meeste landen op het WK aflossingen deden - dan had Jacques Borlée nog Alexander Doom kunnen inzetten.

Volledig scherm Dylan Borlée. © BELGA

Bij de Cheetahs was de situatie nog pijnlijker: Hanne Claes had zin om te lopen maar mocht niet mee, ook al had coach Carole Bam haar opgenomen in de selectie. Claes had 1,5 jaar niet gelopen door blessures en dat was volgens de Belgische atletiekbond voldoende reden om haar thuis te laten. Ze ging zo radicaal in tegen de wensen van coach Bam - we zien het de KBVB trainer Roberto Martinez nog niet flikken. De Cheetahs - en bij uitbreiding de Belgen - hadden Claes kunnen gebruiken. Het succes van de Belgen op het EK indoor (twee keer goud, zilver en brons) bewees dat breed selecteren kan renderen.

Het minimumdoel werd bereikt in Polen: nadat de drie aflossingsteams zich in 2019 al kwalificeerden voor Tokio 2020, bemachtigden ze gisteren ook een ticket voor het WK van 2022. Belangrijk om het project gaande te houden. Nu nog de opvolging bij de (jonge) spurters verzekeren.