Benzema helpt Real met hattrick aan volle buit tegen Celta Vigo, goeie Hazard speelt ruim een uur mee

Real Madrid won zonet met 5-2 van Celta Vigo, in de eerste wedstrijd in Bernabéu in 600 dagen. De bezoekers kwamen voor de rust tweemaal op voorsprong, maar De Koninklijke werd over de streep getrokken door de onvermijdelijke Benzema (hattrick) en een werkelijk fantastische Vinícius. Nieuwkomer Camavinga pikte ook zijn goaltje mee.

Real Madrid was uitstekend op de helft van de tegenstander en dramatisch op eigen helft. Het goede nieuws voor ons Belgen is dat Eden Hazard zijn goede vorm van bij de Rode Duivels kon doorzetten. Zijn eerste helft was prima. Hazard dartelde als vanouds, was sneller en scherper dan zijn tegenstanders, en kreeg kansen. Na een dik uur was zijn pijp uit en werd hij onder applaus van het Bernabéu-stadion naar de kant gehaald, waar Hazard een dikke knuffel kreeg van Ancelotti. Real is leider samen Atlético Madrid en Valencia. Volgende week zondag is de topper Valencia-Real. Maar eerst is Madrid woensdag te gast in San Siro, tegen Inter in de Champions League.