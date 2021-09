Benvenuto ‘Big Rom’: Lukaku kijkt Juventus in de ogen bij eerste terugkeer naar Italië

Uit het oog, uit het hart. Twee jaar lang voerden de Italiaanse sportkranten Romelu Lukaku constant op — grootste ster Cristiano Ronaldo nog dat beetje meer.

Nu Lukaku weer in Engeland voetbalt, is hij nog zelden een hoofditem, laat staan een coverster. De voorbije dagen verschenen er al artikels in de opbouw naar de Champions League-confrontatie tussen Juventus en Chelsea, maar tot vandaag lag de focus niet op ‘Big Rom’. Jorginho, ploegmaat van Lukaku en Europees kampioen met de Squadra, gaf een interview aan de ‘Gazzetta’. Over Lukaku kwam er zelfs geen vraag. Ze weten al alles over hem.

Eén goal in zes matchen

Juve-verdediger Matthijs de Ligt wrijft zich in de handen. De Nederlander gaat straks wellicht de duels aan met Lukaku, zoals hij dat destijds ook tegen Inter deed. Leandro Bonucci springt bij. Het was één van die vele misvattingen in België voor Italië-België op het EK: in het clubvoetbal speelde hij tot nu toe slechts twee keer tegen het koppel Bonucci-Giorgio Chiellini. De Ligt bewaakte hem vier keer de voorbije twee jaar. Of zet Allegri toch angstgegner Chiellini (37) in de basis? In zes confrontaties met Juve scoorde Lukaku één keer. Met als excuus dat zijn team in een underdogrol kroop.

Chelsea mist in Turijn zijn stofzuiger N’Golo Kanté. Hij testte positief op Covid en is ook zo goed als zeker out voor de Nations League-match tegen de Rode Duivels.

Volledig scherm Lukaku en De Ligt vochten al ehel wat duels uit. © REUTERS

Kijk vanavond LIVE naar Juventus-Chelsea op VTM2. De uitzending begint om 20.35 uur.

• 2de speeldag groepsfase

• Aftrap: 21 uur

• Allianz Stadium

• Zowel Juve als Chelsea won z’n openingsmatch

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.