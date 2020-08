Ben Weyts maakt invulling kleurcodes in sport bekend: “Hopen dat plannen voor oranje en rood niet nodig zijn” Redactie

26 augustus 2020

09u51

Bron: Belga 0 Sport De drie gemeenschappen in ons land zijn het eens geraakt over de invulling van de kleurcodes in de sport. Dat meldt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Bij code oranje is er bijvoorbeeld geen publiek meer toegelaten bij indoor activiteiten en sluiten ook de gedeelde kleedkamers en douches. Momenteel geldt code geel.

Het akkoord werd bereikt in samenspraak met de sportsector. Op dit moment geldt overal kleurcode geel, wat onder meer betekent dat er contact mogelijk is tussen sportbubbels. Maar er liggen dus ook scenario’s klaar voor mocht de situatie opnieuw verslechteren.

Mochten we overgaan tot code oranje, dan wordt er geen publiek meer toegelaten in de zalen. Voor 12-plussers mag er dan ook outdoor geen contact meer zijn met andere bubbels. Ook in het zwembad mag er geen contact zijn met andere bubbels, al blijven daar wel de kleedkamers en douches open.

We hopen dat de plannen voor oranje en rood niet nodig zijn, maar we willen ze toch graag achter de hand hebben. Zo hoeven we niet te improviseren als de situatie toch zou verslechteren Minister van Sport Ben Weyts

Bij code rood is er zo goed als niets meer mogelijk voor groepen 12-plussers. Rood betekent dat er wijdverspreide besmettingen zijn in de samenleving. Outdoorsportactiviteiten voor 12-plussers zijn dan enkel nog mogelijk op individuele basis of binnen de gezins- of huisbubbel. Publiek is overal verboden. Zwembaden zijn open, maar enkel toegankelijk voor kinderen tot twaalf.

“We hopen dat de plannen voor oranje en rood niet nodig zijn, maar we willen ze toch graag achter de hand hebben”, zegt Weyts. “Zo hoeven we niet te improviseren als de situatie toch zou verslechteren. Deze plannen worden gedragen door het brede sportveld.”