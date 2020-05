Ben Weyts heeft plan in fases klaar voor heropstart sportcompetities: “Vanaf 1 september mogelijk weer matchen met publiek” ABD/SPK/ARA

07 mei 2020

09u44

Bron: Eigen berichtgeving, Radio 1 2 Sport Alvast tot en met 31 juli zullen alle sportcompetities stilliggen, zo heeft de Veiligheidsraad beslist. Over een eventuele heropstart werd gisteren nog niets gezegd. Al hebben Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en zijn regionale collega’s daar wel al een plan klaar. Alvast tot en met 31 juli zullen alle sportcompetities stilliggen, zo heeft de Veiligheidsraad beslist. Over een eventuele heropstart werd gisteren nog niets gezegd. Al hebben Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en zijn regionale collega’s daar wel al een plan klaar. Alle details daaromtrent las u deze ochtend al in onze krant. Weyts lichtte zijn plan deze ochtend ook verder toe bij Radio 1. “Vanaf 1 september zouden er weer massa-evenementen met publiek mogelijk zijn”, zei hij. Het is aan de Veiligheidsraad om te beslissen of dat plan ook in voege zal treden.

Als het van de ministers afhangt, zijn vanaf 1 september dus weer massa-evenementen mogelijk, zoals de Ronde van Vlaanderen en de Memorial Van Damme, maar ook competitievoetbal mét publiek - eventueel wel met voorwaarden.

Het plan, dat wordt gesteund door alle sportfederaties, werkt in fases. “We hebben dezelfde aanpak gehanteerd als voor het onderwijs”, aldus Weyts bij Radio 1. “We hebben dit uitgewerkt in samenspraak met de sector. Daarbij zijn we doof gebleven voor de lokroep van federaties en clubs die een apart scenario voorzagen. Het uitgangspunt is: het doet er niet toe welke sport je beoefent, wel hoe je ze beoefent. Dat hebben we in een gefaseerd plan uitgewerkt”

Hoe dat plan er precies uitziet? Weyts: “Vanaf 18 mei zouden alle sportactiviteiten voor kinderen jonger dan twaalf jaar mogelijk moeten zijn, zonder publiek. En er kan dan in beperkte groep in openlucht getraind worden, mits het naleven van de afstandsmaatregelen. Vanaf 1 juni zouden indooractiviteiten toegestaan zijn met twee. Op 1 juli zouden alle sportactiviteiten mogelijk moeten zijn, behalve sportwedstrijden. Vanaf 1 augustus zouden wedstrijden met een gelimiteerd aantal deelnemers en toeschouwers mogen - lees: matchen achter gesloten deuren. En we hopen om vanaf 1 september opnieuw massa-evenementen toe te laten.”

De virologen moeten wel nog hun fiat geven. Mogelijk gebeurt dat volgende week al. Zij zijn vooral over de laatste stap terughoudend. “We hopen dat de slinger in het najaar niet terugslaat. We mogen geen misbruik maken van de hernieuwde vrijheid. We hopen dus op een volksfeest tijdens bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, maar daar zijn we zelf verantwoordelijk voor."

Matchen achter gesloten deuren vanaf 1 augustus zouden dus toegelaten zijn. “In dit scenario kan de bekerfinale nog gespeeld worden. En de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot. Of de laatste speeldag van de competitie. Maar dat is een keuze die de voetbalbond en de Pro League moeten maken”, besluit Weyts.

