Belgische WK-selectie ligt zo goed als vast Xander Crokaert

13 januari 2020

06u44 0

De Belgische selectie voor het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf (2 februari) ligt zo goed als vast. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft de zeven namen in zijn hoofd, zo vertelde hij eerder. Die veldrijders zijn Laurens Sweeck, Eli Iserbyt, Toon Aerts, Tim Merlier, Wout van Aert (allen in de top vijf op het BK), Michael Vanthourenhout en in principe Quinten Hermans. Die laatste finishte gisteren wel pas als elfde in Antwerpen, terwijl Gianni Vermeersch als zesde over de streep kwam. Mag Vermeersch dan toch nog hopen op een WK-ticket?