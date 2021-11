Belgische teams naar WK padel in Qatar: “Niveau stijgt zienderogen”

PadelVan 15 tot en met 20 november neemt zowel een mannelijke als vrouwelijke Belgische ploeg deel aan het WK padel in Qatar. Optornen tegen absolute toplanden als Spanje en Argentinië is onbegonnen werk, maar de twee Belgische teams kunnen wel voor aangename uitschieters zorgen.

Zaterdag reizen onze landgenoten af naar het WK in Qatar om twee dagen later aan het toernooi te beginnen. “De wedstrijden worden gespeeld in het Qatar Khalifa Tennis Complex, dat is ook de plek waar het ATP- en WTA-tennistoernooi van Doha wordt georganiseerd”, aldus Thomas Janssens voorzitter van Padel Belgium. “Het niveau in ons land wordt alsmaar sterker. Voor de beide coaches was het dan ook geen sinecure om de acht spelers en speelsters te selecteren. Wat onze verwachtingen betreft zal veel afhangen van de loting. De teams worden ingedeeld in poules van vier. De beste twee van elke poule spelen verder voor plaatsen één tot en met acht, de laatste twee voor plaatsen negen tot en met zestien. Op basis van het vorige WK, in 2018 in Paraguay, staan onze mannen in Qatar zesde op de ranking, onze vrouwen bezetten de tiende plaats.”

De Chileen Juan Pablo Abarca de la Fuente is de coach van de Belgische mannen. Zijn selectie telt vijf Waalse en drie Vlaamse spelers. De meeste padelervaring hebben Laurent Montoisy (34), die intussen in Alicante woont, Jeremy Gala (28) en Oost-Vlaming Nick Braet (30). In de selectie van de la Fuente staan ook twee spelers die op het internationale tenniscircuit actief waren: Clement Geens (25) bereikte in 2016 de 245ste plaats op de ATP-lijst en Oost-Vlaming Dominique Coene (39) geraakte in 2002 tot op plek 406. Geens maakte het voorbije seizoen indruk op de Belgische padelcourts en heeft op z’n 25ste nog een stevige progressiemarge. Ook de drie andere geselecteerden, Antwerpenaar Bram Coene (28), Jérôme Peeters (30) en François Gardier (40) komen uit het tennismilieu.

Quote Een selectie maken was lastig. Het niveau in ons land stijgt ziender­ogen en de beste speelsters komen alsmaar dichter bij elkaar. Thomas Deschamps, coach bij de vrouwen

Bij de vrouwen van coach Thomas Deschamps is de Henegouwse Marie Maligo (25) de enige Waalse speelster van het achttal. Belgisch speerpunt in de selectie is uiteraard Helena Wyckaert (28). Zij is de enige speelster die actief is op de World Padel Tour en staat 89ste op de wereldrangschikking. Zij mag samen met tweelingzus Babette Wyckaert, die ook al heel wat jaren padelervaring telt, naar Qatar. Ook An-Sophie Mestach (27) mag de koffers pakken. Zij stond aan de tennistop en maakte vlotjes de overstap naar padel. Mestach bereikte in 2015 de 98ste plaats op de WTA-ranking en won vier jaar eerder de Australian Open bij de junioren. Elyne Boeykens (30) speelde eveneens op het internationale tenniscircuit en geraakte in 2016 tot op plek 297. Ook Dorien Cuypers (24) en Evelyne Dom (29) gebruiken hun tenniservaring om te scoren in padel en Astrid Dierckx (33) proefde dan weer van verschillende sporten. Zij was een tijdlang actief op het internationale beachtennis-circuit.

“In onze poule komen we sowieso tegen één van de vier reekshoofden, Spanje, Argentinië, Italië of Frankrijk”, aldus coach Thomas Deschamps. “Spanje en Argentinië zijn niet te kloppen en om voorbij Italië of Frankrijk te geraken is er stuntwerk nodig. Veel zal afhangen welk het tweede sterkste land in onze poule wordt. Vooral Brazilië wil ik vermijden.”

“Ik beschik over een compleet team”, zegt Deschamps. “Een selectie maken was inderdaad lastig. Het niveau in ons land stijgt zienderogen en de beste speelsters komen alsmaar dichter bij elkaar.”

Gijs Kooken, CEO van Vlaanderen, benadrukt de steile opmars van padel in ons land. “In Vlaanderen zijn het aantal padelcourts het laatste jaar meer dan verdubbeld”, aldus Kooken. “Van 400 ging het naar 848. We tellen nu 203 padelclubs, in 2020 waren dat er nog 123. Momenteel hebben we in Vlaanderen 70.000 geregistreerde padelleden. Dat is dus niet het totale aantal, losse reservaties worden niet meegerekend.”

“Wat ik van onze teams op het WK verwacht ? Er is veel kwaliteit. Het lijkt me een mooie uitdaging om in Qatar primus te worden van de landen die zonder profs spelen.”

