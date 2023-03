Belgische scheidsrechtersbazen repliceren op VAR-kritiek: “We gaan beter communiceren, maar we laten onze refs ook niet ‘vermoorden’”

VoetbalDeze middag was het Belgische Referee Department aan zet: in een rondetafelgesprek met media gaven scheidsrechtersbaas Herbert Fandel en technisch directeur Bertrand Layec hun repliek op een turbulente week en de kritiek op de VAR in het zog van de onbestrafte elleboogstoot van Tajon Buchanan: “Het was een fout, maar we mogen de refs niet onmenselijk behandelen.”

Fandel en Layec gaven onmiskenbaar toe dat de meest betwiste fase van Buchanan vorig weekend verkeerd ingeschat is en de VAR had moeten ingrijpen, maar zij lieten ook verstaan dat de reactie van AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck als zou de ref nooit nog een match mogen fluiten buiten proportie was: “We begrijpen de emoties”, aldus Fandel. “Maar we moeten ook voorzichtig zijn. Dat was een grote fout van een jonge ref, zoals een spits die voor open doel mist, en het zou niet mogen gebeuren. Maar daarom mag je hem nog niet onmenselijk behandelen. We mogen deze ref niet ‘vermoorden’ of toelaten dat we hem ‘vermoorden’. We zijn bezorgd omdat de druk op die ref nu buitensporig groot is - het is gewoon ‘erover’. We moeten hem steunen.”

Volledig scherm Herbert Fandel © BELGA

Het Referee Department had vandaag nog constructief overleg met de top van AA Gent om een aantal zaken uit te klaren. De scheidsrechtersbazen geven ook wel toe dat de communicatie tussen de refs en de buitenwereld, die vragende partij is voor meer uitleg, een pijnpunt is. De vraag van de Pro League om het overleg tussen de hoofdref en de VAR bij brandende fases gewoon live te laten horen, is evenwel nog niet mogelijk. Layec: “Wij willen ook meer transparantie, maar dat is niet makkelijk omdat het internationale regelgevende orgaan IFAB dat nog niet toelaat. Maar zij staan wel open om testen daarover te doen.”

Het Referee Department doktert wel een nieuwe format uit om in de toekomst de meest heikele arbitrale fases van het weekend toe te lichten. Tot nu toe gebeurt dat eenzijdig via een videoboodschap van Frank De Bleeckere. “Binnen twee à drie weken gaan we die procedure veranderen”, aldus Layec. Niet dat refs meteen à chaud na een wedstrijd uitleg zullen geven, omdat de emoties dan nog te veel opspelen. “Maar we denken aan een moment op maandag dat we de media inviteren waarop ze uitleg over prangende momenten aan mij, Frank of de betrokken refs kunnen vragen.”

Volledig scherm Bertrand Layec © BELGA

Het Referee Department wil waken om goede banden met de profclubs te onderhouden: “Twee keer per jaar organiseren we al meetings, dat gaan we blijven doen. Herbert en ik staan ook open om zelf naar de clubs te gaan als er discussie is. Gisteren zaten we nog aan tafel met Anderlecht over enkele situaties, twee weken geleden hadden we een virtuele meeting met Cercle Brugge. In Europa zijn we misschien het land dat het meeste open staat om met de clubs in gesprek te gaan.”

Het wraken van scheidsrechters, zoals Zulte Waregem deed na de verloren halve finale in de beker met Bram Van Driessche en Nicolas Laforge uit onvrede over de uitsluiting van Alessandro Ciranni, ziet het Referee Department liever niet gebeuren. Voor de integriteit van zijn refs steekt Layec zijn hand in het vuur: “Zolang ik hier directeur ben in België is integriteit en onafhankelijkheid van de scheidsrechters de sleutel. Daar hamer ik constant op, zonder dat zijn we nergens.”