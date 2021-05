Belgische futsaldames naar EK-kwalificatietornooi na felbevochten zege in Gibraltar

Onze nationale futsaldames hebben nog een lange weg af te leggen, maar de eerste stap werd gezet. In Gibraltar werd een pre-kwalificatietornooi georganiseerd met ook nog Kazachstan als deelnemend land. Dat laatste team gaf in laatste instantie echter forfait, zodat de wedstrijd tegen Gibraltar meteen beslissend was. Onze landgenotes begonnen sterk aan de partij. In geen tijd zorgden Van Roie en Taquet voor een ogenschijnlijk comfortabele 2-0 voorsprong. Gibraltar – officieel de bezoekende partij – kwam op een gelukkige manier terug tot 2-1. De duivels lieten zich wat in slaap wiegen.

Tweede helft

Bondscoach Bachar

Bondscoach Karim Bachar analyseerde de match van zijn ploeg. “We begonnen sterk, maar plots sloop er twijfel in de rangen. Gibraltar kon daarvan profiteren. We speelden voor een bomvolle zaal. Mijn jonge ploeg was het niet gewoon om voor duizend supporters te spelen. De tegenstander kreeg even vleugels. Na de rust hebben we echt geprobeerd om de bakens te verzetten en kregen we ook kansen. Spijtig genoeg scoor je niet op bestelling. De strafschoppen werden een spreekwoordelijke loterij, maar de overwinning was alleszins verdiend. Doordat Kazachstan in extremis afhaakte, mogen onze dames nu naar het kwalificatietornooi in Oekraïne. Van 19 tot 22 oktober nemen we het dan op tegen het gastland, Finland en Tsjechië. De concurrentie zal veel zwaarder zijn, maar daartegenover staat dat onze ploeg veel verder zal staan. Nu hebben we de selectie snel moeten klaarstomen. De voorbereidingstijd was kort. De komende tijd kunnen we verder uitkijken naar talent in ons land.”