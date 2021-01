Belgische copiloot Tom Colsoul moet Dakar verlaten na zware crash: “We begonnen te tollen en gingen overkop”

Toen we de hobbels merkten was het al te laat en rolden we. De eerste hobbel heeft ons gelanceerd waarna we op de tweede geland zijn en de wagen is beginnen rollen

Spierpijn

“De derde etappe van de Dakar is niet gelopen zoals we dat verwacht hadden”, vertelde Tom Colsoul achteraf. “De navigatie was heel moeilijk maar wij bleven foutloos. We waren bezig aan een toprit tot het op 40 kilometer van de finish grondig misging. Op een hobbelig gedeelte is de wagen langs voren beginnen tollen en zijn we twee of drie keer op de neus overkop gegaan.”

“We kunnen er helaas niets aan doen. Vanop afstand merkten we niet dat het zo hobbelig was”, gaat de navigator verder. “Toen het ons opviel was het al te laat en rolden we. De eerste hobbel heeft ons gelanceerd waarna we op de tweede geland zijn en de wagen is beginnen rollen. De schade aan de wagen is te groot om hem te herstellen. De Dakar 2021 eindigt hier voor ons en dat is een ontgoocheling. Behalve extreem veel spierpijn hebben we niets, dat is ook wel belangrijk.”