Belgische clubs staan op cruciaal punt in Europese campagne met rechtstreeks CL-ticket als inzet: “Belangrijk om kloof met de top zo klein mogelijk te houden”

Belgisch voetbalDe Belgische vertegenwoordigers in de Europese voetbalbekers staan voor een extreem belangrijke campagne. Als ons land in 2023 nog een rechtstreekse vertegenwoordiger wil hebben in de Champions League moet er in de komende maanden stevig worden getimmerd aan onze Europese coëfficiënt. Het topjaar 2016-2017 valt straks immers weg en dient te worden gecompenseerd, te beginnen vanavond in de heenwedstrijden van de laatste voorrondes van de Europa League (Antwerp) en Conference League (AA Gent en Anderlecht). Onze huisanalist Gilles De Bilde schetst de situatie: “Met een beetje geluk kunnen we met vijf ploegen Europa in en veel punten vergaren.”

Voor de verdeling van de Europese tickets per land baseert voetbalbond Uefa zich op een coëfficiëntenranking waarbij de Europese resultaten van de laatste vijf jaar in rekening worden gebracht. Daarbij telt een overwinning in de groepsfase harder door een zege in de voorrondes.

België sloot het voorbije seizoen af op een negende plaats, maar die positie komt alsmaar meer onder druk te staan. Uit de top tien sukkelen zou verregaande gevolgen hebben, want dan kan onze landskampioen fluiten naar rechtstreekse plaatsing voor de poules van de Champions League. De kampioen zal zijn plekje in de voetbalhemel en de bijhorende miljoenen in dat geval moeten verdienen via een kwalificatieparcours. Dat zou dan wel pas vanaf 2023 zo zijn. De modaliteiten voor de nakende competitie liggen immers al vast.

Links: Yari Verschaeren op weg naar zijn doelpunt in de vorige ronde tegen het Albanese Laçi. Rechts: Gilles De Bilde

Het grote probleem naar 2023 toe is dat de resultaten uit 2016-2017 straks worden weggeveegd en dat was voor onze clubs een Europees boerenjaar. Zo haalden Anderlecht (tegen Manchester United) en Racing Genk (tegen Celta de Vigo) toen de kwartfinales van de Europa League. Bovendien bereikte AA Gent de achtste finales (waarin het werd gewipt door Genk). De 12.500 Europese punten die vijf jaar geleden werden gesprokkeld, dienen dus (ten minste gedeeltelijk) te worden gecompenseerd in het nieuwe seizoen. Omdat landen als Schotland (4.375), Oostenrijk (7.375) en Oekraïne (5.500) minder punten te verdedigen hebben, zijn ze in de virtuele ranking al over ons gewipt.

Anderlecht speelde in het seizoen 2016-2017 een sterke Europa League-campagne, met de kwartfinale tegen Manchester United als eindstation.

Als virtuele dertiende moet België 3.650 punten proberen goed te maken op het tiende gerangschikte Oostenrijk. Geen onmogelijke opdracht, maar tegelijk ook weer helemaal geen evidentie. Om u een idee te geven: het afgelopen seizoen was goed voor 6.000 punten in totaal, dit seizoen werden er al 1.700 gesprokkeld. Club Brugge, Racing Genk, Antwerp, Anderlecht en AA Gent weten dus waar ze voor staan. Te veel vroegtijdige exits kunnen onze ploegen zich niet permitteren als ze het rechtstreekse ticket voor de Champions League willen behouden. Dat moeten de clubs die nog niet zeker zijn van de groepsfase (AA Gent en Anderlecht) dus absoluut zien te vermijden. Een paar straffe stunts zijn zelfs erg welkom. Tegelijk is het hopen dat de Celtics, RB Salzburgs en Dynamo Kievs van deze wereld het straks een beetje laten afweten. Voorlopig pakten Oostenrijk (700) en Oekraïne (1.500) dit seizoen alleszins al minder punten.

Los daarvan moeten onze Europese vertegenwoordigers ook nog eens over hun schouder kijken, want eerste achtervolgers Kroatië en Zwitserland staan niet zo heel ver meer achter in het virtuele klassement. Servië sprong tijdens deze prille campagne zelfs al over ons land naar de twaalfde plaats. Daarnaast is de kloof met nummer vijftien Zwitserland (1.775) kleiner dan die tussen België en Oostenrijk. Uit de top vijftien vallen zou pas helemáál een sportief drama betekenen, want dan verliezen we zelfs een Europees ticket. De kans dat dat gebeurt, is wel klein, maar het kan natuurlijk altijd zijn dat één van de hierboven genoemde landen zich ook gaat mengen in de strijd om de top tien. Het maakt de opdracht er alleen maar lastiger op.

Om af te ronden toch nog ietwat opbeurend nieuws: in het seizoen 2017-2018 maakte België een erg belabberde beurt in Europa, met slechts 2.600 gesprokkelde puntjes. Eens we die rotcampagne hebben uitgezweet, ziet het er voor de Belgische coëfficiënt opnieuw een stuk rooskleuriger uit. Maar voor we zo ver zijn, moeten onze ploegen dus wel een paar keer vol aan de bak.

Virtuele stand na schrappen resultaten 2016-2017: 1. Engeland 87.926 2. Spanje 80.570 3. Italië 63.473 4. Duitsland 61.284 5. Frankrijk 43.331 6. Portugal 42.966 7. Nederland 32.700 8. Schotland 30.700 9. Rusland 30.682 10. Oostenrijk 29.350 11. Oekraïne 29.100 12. Servië 26.125 13. België 25.700 14. Kroatië 24.150 15. Zwitserland 23.925 (Bron: www.transfermarkt.com)