Belgische clubs bij beste leerlingen van de klas in coëfficiëntenranking: concurrenten Schotland, Servië en Zwitserland in vieze papieren

VoetbalVier op vijf voor de Belgische clubs in Europa. Zo doen we een aardige zaak met het oog op de coëfficiëntenranking van de UEFA. Wat hebben onze dichtste concurrenten voor die cruciale Europese tickets de afgelopen maanden gedaan? Een overzicht.

Met Club Brugge, Racing Genk, Antwerp en AA Gent hebben vier Belgische clubs zich weten te kwalificeren voor de groepsfases van de Europese competities. Eéntje in de Champions League, twee in de Europa League en die laatste in de nieuwe Conference League. Alleen Anderlecht werd in de voorrondes nog gewipt, door Vitesse.

De zeges van Gent en Antwerp gisteren leveren ons land broodnodige punten op met het oog op de coëfficiëntenranking van de UEFA. Dat klassement bepaalt hoeveel Europese tickets mogen worden verdeeld aan het einde van het seizoen. België moest in vergelijking met vorig seizoen vier plaatsen prijsgeven, en moet daarom dit seizoen oogsten om een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League veilig te stellen.

Oostenrijk (achtste met 31.650 punten)

Net als België doet ook Oostenrijk het aardig. Van de vijf clubs die aan het Europese seizoen begonnen, hebben er vier de voorrondes overleefd. RB Salzburg (Champions League), Sturm Graz (Europa League, Rapid Wien (Europa League), LASK Linz (Conference League) zijn de teams van dienst.

Rapid werd in de voorrondes van de CL uitgeschakeld door Sparta Praag, waarna het in de Europa League-voorrondes Anorthosis en Zorya Luhanks klopte. RB Salzburg knokte zich na twee overwinningen voorbij Brøndby naar het kampioenenbal, terwijl Sturm Graz hetzelfde deed met Mura. LASK was meteen geplaatst voor de Conference League. In totaal sprokkelde Oostenrijk dit seizoen dus al 3.200 punten.

Volledig scherm Maximilian Woeber (Salzburg). © EPA

Schotland (negende met 31.300 punten)

Schotland zit met een klein probleem, wat de ranking betreft. Van hun vijf ploegen blijven er amper twee over. Celtic en Rangers zitten beiden in pot 2 van de Europa League. Hibernian, Aberdeen en St. Johnstone konden zich niet plaatsen.

Celtic had genoeg aan een zege in de heenmatch tegen AZ om kwalificatie af te dwingen, eerder ging ook al Jablonec voor de bijl, nadat de Schotten in de Champions League werden geklopt door Midtjylland. Ook Rangers begonnen in de voorronde van de Champions League, maar verloren twee keer van Malmö. Een krappe kwalificatie tegen het bescheiden Armeense Alashkert (1-0 en 0-0) was voldoende voor de Europa League. Goed voor 2.300 punten, voorlopig.

Volledig scherm Celtic klopte AZ. © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Rusland (tiende met 30.682 punten)

De Russen hebben met Lokomotiv Moskou (Europa League), Spartak Moskou (Europa League) en Zenit (Champions League) nog drie clubs in Europa. Willen ze die tiende stek vasthouden, zullen ze toch nog wat punten moeten rapen.

Zenit en Lokomotiv plaatsten zich rechtstreeks voor hun groepsfases en pakten dus nog geen punten. Spartak Moskou verloor twee keer van Benfica, wat hen naar de Europa League verwees. Rubin Kazan en Sochi speelden gelijk en verloren in de derde voorronde van de Conference League van respectievelijk Rakow en Partizan, nadat Sochi al een ronde had overleefd. Hun totaal staat op dit moment op 1.500.

Volledig scherm Spartak verloor van Benfica. © EPA

Oekraïne (elfde met 30.200 punten)

Oekraïne rekent zoals gewoonlijk op de kunstjes van Shakthar Donetsk (Champions League) en Dynamo Kiev (Champions League). In de Conference League kan ook Zorya Lugansk nog wat punten sprokkelen.

Shakthar won thuis en uit van Genk, en dankzij een zege en een gelijkspel tegen Monaco kon het Champions League-voetbal afdwingen. Landskampioen Kiev was rechtstreeks geplaatst, terwijl Zorya Lugansk twee keer verloor van Rapid Wien. Kolos en Vorskla (ooit al van gehoord?) geraakten niet verder dan één gelijkspelletje. Hun saldo staat op 2.600 punten.

Volledig scherm Shakthar moest onder meer voorbij Genk. © Photo News

Servië (twaalfde met 26.875 punten)

Rode Ster Belgrado (Europa League) en Partizan Belgrado (Conference League) zijn de enige hoop voor Servië op punten. Zij mochten maar vier teams Europa insturen, en zagen zowel Vojvodina en Cukaricki worden uitgeschakeld in de voorrondes. Ook voor hen wordt het dus lastig om hun twaalfde plaats te verdedigen. Servië pakte deze jaargang wel al 3.000 punten.

Rode Ster heeft er al een lang parcours opzitten. In de CL-voorrondes won het van Almaty, verloor het nadien van Sheriff Tiraspol, om dan in de Europa League-voorrondes Cluj twee keer in te pakken. Partizan overleefde drie voorrondes in de Conference League, en won daarin vier keer.

Volledig scherm Filip Holender (Partizan), links in beeld. © Photo News

België (dertiende met 26.200 punten)

Dankzij de overwinningen van AA Gent, Anderlecht en Antwerp in de voorrondes telt België voorlopig 2.200 punten. ‘t Zal vooral in de poules moeten gebeuren, dat we het verschil maken. Met Club Brugge in de groep des doods wordt dat al lastig, het is hopen op een gunstige loting voor de andere teams straks.

Genk verloor twee keer in de CL-kwalificaties, maar komt terecht in het vangnet van de Europa League. Daar ontmoet het Antwerp, dat alleen Omonia eruit hoefde te knikkeren. Gent overleefde Valerenga, RFS en Rakow (drie zeges, één gelijk, twee nederlagen) en gaat naar de Conference League. De zeges van Anderlecht tegen Laci leveren ook nog punten op, net als hun draw tegen Vitesse.

Volledig scherm Ontlading bij Antwerp gisterenavond. © Photo News

Zwitserland (veertiende met 25.675 punten)

Ook Zwitserland, de dichtste achtervolger van België, zit in geen al te beste papieren. Young Boys Bern neemt het op tegen onder meer Manchester United en Villarreal in de Champions League, FC Basel zit pas in de Conference League.

Servette en Luzern geraakten niet voorbij hun eerste opponent in de Conference League. Basel daarentegen overleefde drie rondes en won daarvan 5 confrontaties. Young Boys deed nog straffer door drie voorrondes in de Champions League te doorstaan. Slovan Bratislava, Cluj en Ferencvaros werden huiswaarts gestuurd met vier zeges en twee gelijke spelen. Met een totaal van 3.750 punten scoren ze voorlopig sterk, al is de vraag of daar nog veel bij gaat komen.

Volledig scherm Young Boys. © AP

