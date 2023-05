Belgisch succes in Noorwegen: Thibau Nys pakt eerste profzege, Edward Planckaert wordt tweede

Amper 14 jaar nadat ze uit profvoet­bal verdwenen: Luton Town grijpt laatste ticket voor Premier League na strafschop­pen­reeks op Wembley

Luton Town keert na 31 jaar terug op het hoogste niveau. In de play-off-finale op Wembley tegen Coventry City wonnen The Hatters na strafschoppen. Met vijf promoties in de afgelopen negen jaar en een stadioncapaciteit van amper 10.000 plaatsen is hun parcours op z'n minst opvallend te noemen.