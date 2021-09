België na ultieme comeback in onmenselijke omstandigheden voorbij Bolivia in Davis Cup

België lukte een bewonderenswaardige ‘remontada’ in Asuncion (Paraguay). Na een dramatisch verlopen eerste dag keken de falanx van kapitein Johan Van Herck tegen een 0-2-achterstand aan. Ruben Bemelmans was zaterdag niet opgewassen (3-6, 4-6) tegen de Boliviaanse nummer een, Hugo Dellien (ATP 137) terwijl Zizou Bergs (ATP 191) zijn debuut tegen diens broer Murkel op een pijnlijke sisser zag aflopen. Na meer dan twee uur knokken in de hitte (35 graden) kickten de krampen in bij de 22-jarige Peltenaar. Dellien kon uiteindelijk met 6-4, 4-6, 6-2 de ‘thuisploeg’ op 2-0 zetten.

Bergs moest voor verzorging, onderzoek en hydratatie naar het ziekenhuis. Hij was niet meer in staat om op zondag aan te treden. “In het eerste game van de derde set kwam de man met de hamer”, zei Bergs. “Ik ben uiteraard enorm ontgoocheld. Het enige waaraan ik dacht toen ik naar het ziekenhuis werd afgevoerd was dat ik het team had teleurgesteld.” Kapitein Van Herck, net tien jaar ervaring als skipper dit weekend, wist zijn troepen op zondag toch te doen geloven in een terugkeer. Eerst zorgden de dubbelspecialisten Sander Gillé en Joran Vliegen met een 6-3, 6-3-overwinning op Arias-Zeballos voor de aansluiting. Daarna had Michael Geerts – de 26-jarige Antwerpenaar had voor zijn eerste Davis Cup-selectie welgeteld één ATP-wedstrijd op zijn conto – de verrassing en dus een gelijke stand in petto. “Dit is zeker en vast één van de mooiste zeges in mijn carrière”, glunderde Geerts na zijn 6-4, 4-6, 6-2-triomf tegen Hugo Dellien. “Kunnen winnen in zo’n moeilijke situatie is echt ongelooflijk.”