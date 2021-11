België moet hopen op waterkansje om halve finale in Billie Jean King Cup te halen: “Niet de situatie waarin we wilden zitten”

TennisDoor een zege in het dubbelspel hield België, ondanks de toch onverwachte nederlaag tegen een Australische B-ploeg, een waterkansje om bij de laatste vier te geraken op de Billy Jean King Cup. Zover had het echter nooit moeten komen.

Australië moest het al stellen zonder Ash Barty (WTA 1) en dubbelspecialiste Sam Stosur, meldde gisteren Alja Tomljanovic (WTA 43) zich ook nog eens ziek af. Een uitgelezen kans dus voor kapitein Johan Van Herck en zijn dames om, mits een overwinning, als eerste land naar de laatste vier te gaan van de Billy Jean King Cup. Niet dus.

Het begon al met het verlies (4-6, 6-1, 4-6) van Greet Minnen (WTA 70) tegen Daria Gavrilova (WTA 412). De Turnhoutse verdient nog enig respijt daar ze pas een uur voor aanvang hoorde dat ze tegen de voormalige top 20-speelster zou uitkomen en het onduidelijk was in welke vorm Gavrilova zou steken. Door achillespeesproblemen en een operatie speelde de felle ‘Dasha’ immers maar elf wedstrijden in de voorbije twee jaar – haar laatste partij dateerde van de Australian Open in januari. “Chapeau voor haar want zij speelde een sterke match, beter dan ik had verwacht, maar dit is enorm frustrerend”, zuchtte Minnen. “Ik ben heel ontgoocheld want ik heb niet echt goed gespeeld. Te veel ups-and-downs, te veel fouten.”

Volledig scherm Greet Minnen. © BELGA

Dan was er nog altijd Elise Mertens (WTA 18) om het schip recht te trekken, niet? Tegen de debuterende Storm Sanders (WTA 131) – in haar hele carrière nog maar twee keer gewonnen van een speelster uit de top 50 en eerder dit jaar nog een pak slaag gekregen van Mertens op Roland Garros – leek de Hamontse dat ook voor mekaar te krijgen, maar een matige tiebreak en een energieloze derde set (6-3, 6-7, 0-6) zorgden voor een negatieve uitschieter. “Zij speelde erg clean en ik vond geen oplossingen”, was Mertens summier in haar analyse na een matig optreden.

In het dubbelspel (6-2, 6-4) deden Mertens en Minnen – Kirsten Flipkens werd aan de kant gehouden wegens gebrek aan wedstrijdritme – wel wat van hen verwacht werd, waardoor het nu hopen is dat Wit-Rusland morgen Australië verslaat met 2-1 en er dan geteld (sets en daarna games) kan worden met een positieve eindbalans. Een positie waarin België eigenlijk nooit had moeten verzeild raken. “Het is makkelijk, omdat het niet meer in onze handen ligt, maar ook moeilijk, omdat dit niet de situatie is waarin we wilden zitten”, zei Van Herck. “Ik ben fier met de manier waarop het team heeft gereageerd na de 0-2, maar nu wordt het afwachten tot donderdag.”

Volledig scherm Elise Mertens en Greet Minnen. © BELGA