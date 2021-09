België eindigt als zevende in Mixed Team Relay, afscheidnemende Tony Martin pakt met Duitsland goud

WK Wielrennen Grote ontgooche­ling, nog grotere sportivi­teit: Wout van Aert felici­teert wereldkam­pi­oen Filippo Ganna meteen na aankomst

19 september Zes seconden. Een zucht, veel meer is het niet. Wout van Aert strandde net als vorig jaar op de tweede plaats in het WK tijdrijden. Onze landgenoot was groot in de nederlaag en feliciteerde winnaar Filippo Ganna meteen.