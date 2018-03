Belgian Tornados mikken ook zonder reserve op twintigste internationale finale TS

01 maart 2018

14u52

Bron: BELGA 0 De Belgian Tornados zijn in Birmingham aangekomen, waar vanaf deze avond de zeventiende wereldkampioenschappen atletiek indoor plaatsvinden. Bij afwezigheid van de geblesseerde Michael Rossaert telt het 4x400m-estafetteteam slechts vier atleten: de broers Dylan, Kevin en Jonathan Borlée en de 18-jarige Jonathan Sacoor.



Rossaert blesseerde zich dinsdag op training in Gent. Medische onderzoeken brachten een gescheurde achillespees aan het licht. Een operatie en een maandenlange revalidatie zijn zijn deel. "Ons eerste gevoel bij aankomst hier, is een triest gevoel", opende coach Jacques Borlée. "Geselecteerd worden voor een groot kampioenschap blijft uitzonderlijk. Als er dan net op zo'n moment zoiets gebeurt..."

Op de selectielijst die naar de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) werd gestuurd, stond ook de naam van Robin Vanderbemden, die een tiental dagen geleden zijn selectie weigerde. "Indien we een probleem hebben, is slechts een vlucht van een uur", bevestigde Borlée dat Vanderbemden beschikbaar is bij een noodgeval.

Maar de Tornados beginnen de competitie dus zonder reserve. Dat stemt Jacques Borlée echter niet ongerust. "Dat we slechts met vier zijn, verandert niets voor de reeksen. Om ons te kwalificeren voor de finale zullen we hoe dan ook alles moeten geven."

Ook in 2016, op het WK indoor in Portland, waren de Belgen al zonder reserve op pad. Toen moest Tim Rummens in laatste instantie forfait geven en was het niet meer mogelijk een vervanger te vinden. In de finale strandde het Belgische team toen op de zesde en laatste plaats.

De Tornados mikken in Birmingham op een twintigste internationale finale (Spelen, EK's, WK's en World Relays, indoor en outdoor meegerekend). Hoewel Jacques Borlée zich niet focust op cijfers, gaf hij toe "fier te zijn op die prestatie". "Het is een ongelooflijk project. En er is zeker nog toekomst. De jongeren zijn aanwezig. Er zijn mogelijkheden op medailles, hetgeen de prioriteit moet zijn van de atleten."

De reeksen van de 4x400m staan zaterdag op het programma. De finale is voor zondag, ter afsluiting van het WK. Borlée verwacht "een erg spannende competitie". "Maar het vertrouwen is er", besloot hij.