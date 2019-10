Exclusief voor abonnees

Belg (25) neemt deel aan spectaculairste mountainbikewedstrijd ter wereld: “Ik ben vaak bang, maar net daarom doe ik dit zo graag”

Bieke Cornillie

24 oktober 2019

17u45

0

Dat Thomas Genon (25) een waaghals is, is wellicht nog een understatement. Onze landgenoot mag zich tot de wereldtop van het freeride en slopestyle mountainbiken rekenen en treedt morgen aan in de spectaculairste mountainbikewedstrijd ter wereld. “Ik ben zo vaak bang, maar net daarom doe ik dit zo graag”, vertelt Thomas.