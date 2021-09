Belastende onthullingen in ‘Operatie Zero’: Van Holsbeeck vroeg scheidsrechter Delferière om “Anderlecht te beschermen” in volle titelstrijd, maar betwist aantijgingen

Belgisch voetbalDrie jaar nadat het voetbalschandaal ‘Operatie Zero’ in ons land losbarstte, worden er nu nieuwe details naar buiten gebracht. Zo probeerde voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck in 2017 een belangrijke topper in de titelstrijd op het veld van Club Brugge te beïnvloeden door scheidsrechter Sébastien Delferière te vragen “Anderlecht te beschermen”. Dat schrijft Sporza en werd bevestigd aan onze redactie. Daarnaast zou Delferière volgens RTBF ook als makelaar van toenmalig Charleroi-trainer Felice Mazzu gefungeerd hebben, waarna hij enkele strafschoppen niet floot in de match tussen Charleroi en AA Gent. Volgens bronnen binnen het gerecht is de kans heel klein dat de wedstrijden zullen weerhouden worden als matchfixing, wegens onvoldoende bewijs.

Drie jaar geleden legde ‘Operatie Zero’ een flinke bom onder het Belgische voetbal. In een onderzoek naar financiële fraude en matchfixing kwamen spelersmakelaars, scheidsrechters, trainers, clubleiders en journalisten in opspraak. Spilfiguur Dejan Veljkovic sloot nadien een deal met het gerecht en werd spijtoptant in ruil voor strafvermindering.

Veljkovic legde volledige bekentenissen af. Zo had hij een goede band met scheidsrechter Sébastien Delferière. En daar wilde Herman Van Holsbeeck voordeel uit halen. De voormalige Anderlecht-manager nodigde Veljkovic in 2017, op drie speeldagen van het einde, uit in aanloop naar de topper tegen Club Brugge. Van Holsbeeck vertelde dat het belangrijk is voor Anderlecht om kampioen te spelen, RSCA mocht niet verliezen.

Van Holsbeeck vroeg Veljkovic of hij zijn goede kennis Delferière, die als scheidsrechter voor Club-Anderlecht werd aangeduid, wilde aanspreken om zich niet te laten intimideren door de druk van het Brugse publiek in Jan Breydel. Delferière moest geen speciale dingen doen, maar moest wel “Anderlecht beschermen”. Volgens Veljkovic verzekerde Delferière hem dat Anderlecht niet zou verliezen.

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 1-1-gelijkspel, waarna Anderlecht de landstitel veroverde met zeven punten voorsprong op Club Brugge. Veljkovic werd bedankt met een nieuw en verbeterd contract voor Sofianne Hani, waarbij de makelaar 400.000 euro commissie opstreek. De deal zou gevierd zijn in een Antwerps restaurant, waar het echtpaar Veljkovic van Van Holsbeeck twee Rolex-horloges ter waarde van 43.600 euro cadeau gekregen zou hebben. Delferière zou VIP-arrangementen voor de thuiswedstrijden van Anderlecht in de Champions League gevraagd en gekregen hebben.

Herman Van Holsbeeck ontkende de beschuldigingen bij monde van zijn advocaat Daniël Spreutels: “Mr. Van Holsbeeck betwist formeel alle aantijgingen maar wenst dat er verder geen enkel commentaar wordt gegeven.”

Volledig scherm Herman Van Holsbeeck © Photo News

Delferière beïnvloedde Charleroi-Gent

Uit een reportage van RTBF-onderzoeksjournalist Thierry Luthers (die woensdagavond wordt uitgezonden op La Une) blijkt ook dat Delferière zich de facto zelf opstelde als makelaar van toenmalig Charleroi-trainer Felice Mazzu. De scheidsrechter stelde Mazzu voor aan Veljkovic “en wou er zelf ook wel wat aan verdienen”. Mazzu bereikte in diezelfde periode een akkoord met Club Brugge om Michel Preud’homme op te volgen, maar daar was Charleroi-baas Mehdi Bayat niet over te spreken. De deal werd afgeblazen.

Dat verhaal werpt een ander licht op een door Delferière gefloten wedstrijd tussen Charleroi en AA Gent, waarin Gent twee duidelijke strafschoppen ontzegd werd. “Een offday van het hele team”, noemde Delferière dat toen. Zo werd Yuya Kubo na amper drie minuten spelen onderuit gemaaid door Dorian Dessoleil. Een duidelijke fout, maar de bal ging niet op de stip. Delferière bleef ook na het bekijken van de beelden, na interventie van de VAR, bij zijn beslissing.

Charleroi leidde met 2-1, tot in de 92ste minuut Amary Baby hands beging in de eigen zestien. Delferière zag er zowaar geen graten in én deed geen beroep op de VAR, die nochtans melding deed. Ongeloof bij AA Gent, de drie punten waren een prooi voor Mazzu en Charleroi.

Volledig scherm Ref Delferière wordt na enkele betwistbare fases omstuwd tijdens Charleroi-Gent omstuwd door spelers van de Buffalo’s © Photo News

Geen bewijs

Volgens bronnen binnen het gerecht is de kans heel klein dat de wedstrijden zullen weerhouden worden als matchfixing, wegens onvoldoende bewijs.

De voetbalbond kan en zal voorlopig geen verdere stappen ondernemen tegen Delferière. Die is op dit moment geschorst als scheidsrechter, maar is nog steeds aan de slag als bediende bij de Waalse amateurvleugel. “We moeten op dit moment het gerechtelijk onderzoek afwachten”, stelt Peter Bossaert, CEO van de KBVB.

