Bekerfinale bezorgt Brussel nu al kopzorgen: twee supportersdorpen om heethoofden uiteen te houden

08 februari 2020

07u29 1 Croky Cup Van alle mogelijke ploegen die de bekerfinale konden spelen, koos het lot de twee aartsvijanden Club Brugge en FC Antwerp uit. Vorig weekend is nog maar eens bewezen dat die match een zéér hoog risico op rellen inhoudt, wat de politie tot draconische maatregelen verleidt.

De autoriteiten moeten over ongeveer elk detail van de bekerfinale nog vergaderen. Zelfs de exacte datum - wordt het 21 of toch maar 22 maart? - ligt nog niet vast. De Brusselse ordediensten krabben zich in de haren, want iedereen beseft: rellen zijn allesbehalve uitgesloten.

De rivaliteit tussen de clubs is al meer dan een eeuw oud. De eerste schriftelijke melding van de vete dateert volgens historici al uit 1908. Club Brugge-supporters sloegen toe na een duel spelers van Antwerp tot moes. Al wil de mondelinge overlevering dat die knokpartij een wraakactie was na een daad van agressie van de Antwerpenaren.

Nog maar eens

En vorig weekend gebeurde het dus weer. Na de wedstrijd troepten tientallen supporters van de harde kern van Antwerp samen op de Park & Ride in Wommelgem. Vanuit de bus met Club-aanhangers was een sms-verstuurd: "Afspraak op de rotonde onder de E313." Zodra de deuren van de bus opengingen, gingen beide clans op de vuist.

Drie jaar geleden braken in Brugge ook al rellen uit op straat. Hooligans vernielden ruiten, gevels en auto's. Uit onderzoek van de politie bleek dat Nederlandse relschoppers van ADO Den Haag de boel hadden opgestookt. Ook de Antwerpenaren bleken achteraf geïnfiltreerd door vechtersbazen uit de harde kern van het Nederlandse Willem II.

Van beide scenario's willen ze de komende maand geen herhaling. De politie van Brussel neemt het voortouw in de planning en wordt daarin gesteund door spotters van de Antwerpse en Brugse politie. Naar andere maatregelen rondom het stadion blijft het voorlopig nog raden. Wellicht laat de politie zich inspireren door de bekerfinale van 2015 tussen Anderlecht en Brugge. Toen werden aan het Koning Boudewijnstadion twee supportersdorpen opgetrokken. Ertussen: een buffer van 220 meter. Honderden agenten stonden toen klaar om in te grijpen bij rellen, zowel rond het stadion als in het centrum aan de Beurs.

De beste mag winnen

Nog een hoofdbreker: hoe krijg je tienduizenden fans in zo'n gespannen sfeer zonder incidenten naar en van het Koning Boudewijnstadion? Alle supporters verplichten om met fanbussen te reizen? Dat zou alvast voorkomen dat hooligans zich op eigen houtje verplaatsen naar het stadion. "Ik denk alleen niet dat het haalbaar is", zegt Luc De Ridder van de supportersvereniging van Club Brugge. "Waar ga je zoveel bussen vinden? Alleen al voor de 18.000 Club-supporters heb je 360 bussen nodig. Laten we vooral niet overdrijven: bij de fanclub zitten enkel verstandige mensen. Wij hopen allemaal op een serene wedstrijd en dat de beste mag winnen.”