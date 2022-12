Decospan Menen heeft zich via een knetterende 3-0 met verve geprofileerd tot uitgesproken kandidaat voor de finale van Belgische beker. Wellicht komt die bekerclash er op 26 februari 2023 tegen buur Knack Roeselare, dat Maaseik met 3-0 aftroefde. De gedreven meute van Frank Depestele droogde de tegenstander uit het Luikse netjes af. De thuisploeg stond met billen bloot. Weerloos, zonder verhaal. Geen kat die nog twijfelt dat Menen zich na 2007 opmaakt voor de ‘big final’ in het Antwerpse Sportpaleis.

De thuisploeg, nochtans zwaar gemotiveerd, bood slechts weerwerk tot halfweg de openingsset. En dan was het helemaal op: de stress sloeg verlammend toe. Menen nam het commando bijna ongehinderd over. De foutenlast - 28 mistasters tegen 11 bezoekende - lag bij Borgworm vreselijk hoog.

In de eerste set duldde Menen zijn gevaarlijk taaie tegenstander tot op gelijke hoogte: 14-15. Topscorer Lou Kindt zou zijn ploeg gevat uit de wind zetten. Met hulp van Jelle Sinnesael en de Fransman Maxime Capet. Een foutenlast in eigen huis van tien errors, alleen al in de eerste beurt, vergemakkelijkte de 0-1 aanzienlijk. Gekruid met zeven loepzuivere scores van Kindt. Daarmee kom je al een eindje ver: 19-25.

Wat gebeurde er daarna bij Borgworm? Weinig of niets meer. Het kaartenhuisje klapte in elkaar. Menen bedankte bij 1-4 voor alweer drie thuisfouten en sloeg staalhard toe. Binnen een bestek van zestien minuten stond het 0-2. Na een fikse pandoering: 8-25. Zelden vertoonde cijfers in de Liga. Er klopte gewoon niets meer in de verbrokkelde lokale rangen.

Een positiewissel tussen Jippe Schroeven en Roman Abinet had evenmin effect in de derde fase. Aces van Kindt (2-5) effenden het pad naar een riante overwinning van Menen. Opnieuw werd Borgworm (9-16 en 11-19) quasi totaal overklast. Schroeven bleef missen (14-21), dat deed van Seppe Van Hoyweghen niet vanop de opslaglijn. Met drie aces in serie. Zijn laatste opslag trof raak voor 14-25. Zo had de totaal onverwachte afstraffing op 2 november - 3-1 -winst voor Borgworm - een bijtende smaak van weerwraak voor de superieure bezoekers. De autocars naar Antwerpen kunnen al besteld worden. Frank Depestele: “Ik ben een tevreden man. We hebben veel druk gezet met de service, we hielden onze foutenlast heel laag. Ik kon me geen betere eindscore wensen. Op nu naar de bekerfinale.” (PLG)

BORGWORM: Cosemans (Van Looveren 1), Schroeven 7 (Laenen), Fafchamps 3, Abinet 8, Madsen 5 (Cocchini), Vandooren 6. Libero: Verstraete.

MENEN: Van Hoyweghen 5, Hänninen 8, Sinnesael 5, Kindt 16, Capet 7, Van de Velde 6. Libero: Stuer.