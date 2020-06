Beerschot stapt met eis voor faire competitie naar het BAS: “Bedoeling van Pro League om druk te zetten is duidelijk, maar daarom niet reglementair” MXG

05 juni 2020

17u27 6 Beerschot Beerschot eiste deze week nog een sportief verloop van de competitie. Vandaag pleit de club op z’n website voor een faire afhandeling van de competitie en een gelijke behandeling van alle clubs. Zo stelt de club bijvoorbeeld de manier waarop Westerlo eventueel naar 1A zou kunnen promoveren in vraag.

Promotiefinale

Een eerste punt dat de club aankaart ligt bij de speelgerechtigheid van de spelers van OHL en Beerschot in de promotiefinale op 2 augustus. De Antwerpse club vindt het niet kunnen dat potentiële aanwinsten van de komende weken zouden kunnen spelen in die finale. Bij OH Leuven zijn immers heel wat spelers op 30 juni einde contract, waardoor ze in principe niet spelen op 2 augustus. Daarvoor kunnen nieuwe spelers aangetrokken worden. Voor Beerschot neigt dat naar beïnvloeding van de competitie.

De verschillende competitieformats leiden alleen maar tot nog meer ongelijkheid en tot te grote fluctuaties in het budget. Maar het is ook een aanfluiting voor het profvoetbal. Beerschot

“Beerschot stuurde vorige week een schrijven naar de Pro League over de reglementswijziging betreffende de speelgerechtigheid van de spelers van OHL en Beerschot tijdens de terugwedstrijd van de promotiefinale. Die reglementswijziging werd niet gestemd en ook niet in de notulen opgenomen. Verder stelt Beerschot dat een reglementswijziging tijdens een seizoen de rechtszekerheid aantast. Bovendien tracht de aanpassing de competitie te beïnvloeden waardoor het volgens de reglementen van FIFA, UEFA en KBVB overduidelijk de integriteit van de competitie aantast”, luidt het vanuit de club.

“Aangezien Beerschot zich niet kan vinden in het antwoord van het management van de Pro League, en de poging tot bemiddeling door de Algemene Vergadering onder leiding van de voorzitter van de Pro League niet rechtsgeldig en nuttig kan plaatsvinden, heeft Beerschot de voorzitter van de Pro League op de hoogte gebracht haar geschil met de Pro League aan het BAS voor te leggen voor beslechting overeenkomstig de Pro League statuten.”

Promotie Westerlo: niet reglementair

Beerschot en OH Leuven spelen de terugmatch van hun promotiefinale op 2 augustus aan Den Dreef in Leuven, zonder publiek. Hadden beide clubs daarover geen akkoord gevonden en kon zo de finale niet gespeeld worden, dan kreeg Westerlo alsnog de kans om te promoveren. Over het volledige seizoen haalden de Kemphanen het hoogst aantal punten in 1B. Maar dat vinden ze bij Beerschot een onjuiste vorm van drukzetting.

“Beerschot vraagt tevens arbitrage betreffende de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei 2020 dat Westerlo, als stok achter de deur, zou promoveren indien de terugwedstrijd van de promotiefinale niet zou kunnen gespeeld worden. De bedoeling om druk te zetten is duidelijk maar maakt het daarom niet reglementair. Bovendien gaat het ook in tegen simpele rechtsprincipes zoals rechtszekerheid en verworven rechten.”

“Ten slotte vraagt Beerschot het BAS ook te bekijken in welke mate de solidariteitsbijdragen als drukkingsmiddel mogen gebruikt worden om een beslissing af te dwingen maar ook om clubs te weerhouden naar het BAS of een andere rechtsinstantie te stappen.”

Eerlijke competitie

Tot slot laat de club zich nog uit over het format van onze vaderlandse competitie. De Ratten vinden dat het grote verschil in het aantal te spelen matchen clubs benadeelt. Ploegen in play-off I hebben 40 wedstrijden op een seizoen, waar ze dan ook inkomsten uit halen. In 1B spelen ploegen maar 28 wedstrijden. Die ongelijkheid is volgens Beerschot een “aanfluiting voor het profvoetbal”.

“Verder bekijkt Beerschot in welke mate de beslissingen van de Algemene Vergadering, waartegen Beerschot voorbehoud aantekende, clubs ongelijk behandelen en beraadt het zich ook hierin over verdere stappen. Zo wil de Pro League bijvoorbeeld voor een beperkt aantal clubs tot 40 competitiewedstrijden organiseren op een seizoen terwijl het grootste gedeelte van de clubs slechts 30 of in 1B slechts 28 wedstrijden afwerken. Dit leidt alleen maar tot nog meer ongelijkheid, tot te grote fluctuaties in het budget maar is ook een aanfluiting voor het profvoetbal.”

Lees hier het statement van de club:

Beerschot eist een faire competitie en gelijke behandeling van alle clubs. Lees de volledige verklaring👉https://t.co/5uBSYPvlh9 #thefinal #rechtvaardigheid #weareready #unitedby13 pic.twitter.com/xgfavLNM6M K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva) link

Lees ook: Voor Beerschot kan finale in 1B vroeger gespeeld worden