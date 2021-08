‘Batsman Rises’: Besiktas kondigt komst van Michy Batshuayi aan

Buitenlands voetbalHet hing al een hele tijd in de lucht en is nu ook helemaal rond. Michy Batshuayi (27) trekt op huurbasis naar Besiktas. Dat maakte de Turkse topclub bekend met de hashtag #BatsmanRises.

Er werd al enkele dagen openlijk geflirt tussen Batshuayi en Besiktas - zijn transfer was een kwestie van tijd. Zo vertelde de trainer dat hij Batshuayi snel verwachtte in Istanboel en was er Georges-Kévin N’Koudou die “Come to Besiktas” tweette richting de Rode Duivel, die zelf overigens ook al aangaf naar Besiktas te zullen verhuizen. Nu is het dus rond. Chelsea leent Batshuayi (alwéér) uit.

‘Batsman’ lag bij Chelsea nog een jaar onder contract, maar de club hoopte hem initieel voor minstens 10 miljoen euro elders te slijten. Een vierde van het bedrag dat The Blues in 2016 aan Marseille betaalden - bijna 40 miljoen. Besiktas had niet die middelen. De club sloot uiteindelijk een akkoord met Chelsea over een verhuur zonder optie tot aankoop. Batshuayi zelf tekent een nieuw eenjarig contract.

Batsman heeft in London nooit het vertrouwen gekregen dat hij moet voelen, maar evenmin heeft er voldoende getoond om zijn plaats af te dwingen.

Te veel speelvogel, te instinctief als aanvaller. Alle trainers schoven hem uiteindelijk aan de kant. Door de mand gevallen. Sinds die ene periode bij Dortmund heeft hij de hoge verwachtingen zelden in kunnen lossen.

Batshuayi.

Na vijf jaar Chelsea en vier eerdere uitleenbeurten hoopt hij dat hij zich bij de Turkse kampioen kan herlanceren.

Batsman speelde de voorbije jaren onder andere op huurbasis bij Dortmund, Valencia en twee keer bij Crystal Palace. Op zijn palmares staat een Premier Leaguetitel. In 2017 maakte hij op West Brom het doelpunt dat de titelstrijd in een definitieve plooi legde.

Op de Premier Leaguelijst had Chelsea dit seizoen geen plaatsje voor Batshuayi. Het was de B-kern of vertrekken.

Maandagavond kwam hij al aan in Istanboel, waar een dolle menigte hem ontving - dat is de gewoonte in Turkije als een speler met naam arriveert. Nu is zijn contract getekend.

Tot slot nog een leuk detail: van de vijf keer dat Chelsea Batshuayi uitleende, gebeurde dat drie keer aan een club met een arend in het wapenschild. Na twee passages bij Crystal Palace, nu ook bij Besiktas.

Hopelijk voor Batshuayi geeft het hem deze keer wél vleugels.

