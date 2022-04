BASKET KORT. Vrouwen Kangoeroes Mechelen slepen derde finalewedstrijd uit de brand na thriller bij Castors Braine

Wielrennen Romain Bardet daags nadien nog altijd onder de indruk van smak Alaphilip­pe: “Een held? Zo voel ik mij zeker niet”

Was de ware held van Luik geen Belg, maar een Fransman? Toen Romain Bardet Julian Alaphilippe zag liggen, stopte de renner van Team DSM om zijn landgenoot te helpen. Een dag later is hij nog steeds ondersteboven van wat er gebeurde, zo vertelt hij ons. “Het was een actie van het instinct.”

25 april