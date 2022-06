BASKET KORT. Van Rossom stopt als Lion (op vraag van Valencia)

Wielrennen “Berichten die Wout mij stuurt klinken allemaal positief”: Benoot geeft update over knieblessu­re Van Aert

Voor de start van het BK wielrennen sprak Tiesj Benoot over de knieblessure van de afwezige Wout van Aert. Het incident gebeurde begin deze week tijdens de verkenning van enkele Tour de France-bergen door de selectie van Jumbo-Visma. “Na de Col du Télégraphe, de Galibier en de Col du Granon keerde iedereen terug met de auto”, doet Benoot zijn relaas. “Wout ging als enige nog even bij trainen. Toen is het incident gebeurd. Wout en ik lagen ‘s avonds op dezelfde kamer. Hij ondervond last, maar niets om ons meteen zorgen over te maken.”

26 juni