BASKET KORT. Top Division Women play-offs. Top-vier laat zich niet verrassen. Enkel spanning in Boom waar Luik nipt wint

Wielrennen “Ik dacht, laat ik het maar proberen”: Alexander Kristoff wint Schelde­prijs na late solo

Alexander Kristoff heeft op een atypische manier de Scheldeprijs gewonnen. Op de kasseien van de Broekstraat, op zeven kilometer van de streep, sprong Kristoff weg uit een groepje met onder meer Jasper Philipsen, Tim Merlier en Edward Theuns. Fabio Jakobsen en Arnaud De Lie speelden geen rol van betekenis. Het duo miste al vroeg in de koers de slag na een waaierfestival. Voor het eerst in zeventien jaar werd de Scheldeprijs niet beslist in een massasprint.

6 april