BASKET KORT. Play-offs van start: Bears en Giants laten zich niet verrassen

Golf “Het is die tijd van de maand”: topgolf­ster zet journalist live op tv met de mond vol tanden

Lof voor Lydia Ko, ‘s werelds nummer drie in het golfen bij de vrouwen. Niet omwille van een straffe hole-in-one of een zege op een of ander prestigieus toernooi, wél omwille van haar eerlijkheid. De 25-jarige Nieuw-Zeelandse gaf na een vraag over een blessurebehandeling immers live op televisie toe dat “het die tijd van de maand is.” Iets wat de journalist met dienst duidelijk niet had zien aankomen.

3 mei