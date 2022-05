BASKET KORT. Play-offs van start: Bears en Giants laten zich niet verrassen * Van Rossom op jacht naar Europese finale

Buitenlands voetbal Ex-Anderlecht­spits Mitrovic is topschut­ter aller tijden in Champions­hip, Fulham pakt titel

Fulham heeft zich maandagavond verzekerd van de titel in de Championship, de Engelse tweede afdeling. Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) scoorde twee keer in het duel met Luton Town. Hij lukte tot dusver 43 doelpunten dit seizoen, niemand deed ooit beter in de Championship.

