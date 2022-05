BASKET KORT. Play-offs van start: Bears en Giants laten zich niet verrassen * Geen Europese finale voor Van Rossom

Champions League De Bruyne of Courtois? “Prachtig hoe Thibaut naar een hoek zweeft, maar ik geniet toch meer van Kevin”

Twee Belgen in de halve finale van de Champions League tegenover elkaar. Dan is het lastig kiezen, ook voor onze analisten in de VTM-studio. Thibaut Courtois of Kevin De Bruyne? Jan Mulder: “Ik ben een voetballiefhebber. Courtois zie ik graag naar de hoek zweven. Prachtig. Maar ik zie toch liever een voetballer. Daar kan ik niets aan doen. Ik gun ze het allebei, maar ik kan meer genieten van De Bruyne.”

4 mei