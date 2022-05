BASKET KORT. Play-offs: Leuven Bears en Bergen naar halve finale * Bako naar finale Champions League

Spor­za-journalist Eddy Demarez gaat weer aan de slag als commenta­tor: “Ik was geen slecht mens, ik ben ook niet plots een goed mens, maar ik heb wel iets gedaan met mijn fout”

Na enkele ongepaste uitspraken over de Belgische basketbalvrouwen werd Sporza-journalist Eddy Demarez in augustus 2021 een tijdje op non-actief geplaatst. Sinds november werkte hij opnieuw achter de schermen bij Sporza. Nu zal hij terug aan de slag gaan als commentator. Dat schrijft VRT NWS. Demarez had zich eerder al verontschuldigd bij de Belgian Cats. “Zeggen dat je een fout hebt gemaakt, verrijkt je leven”, aldus Demarez in een interview.

6 mei