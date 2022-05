BASKET KORT. Play-offs: Bears en Giants op één zege van halve finales * Geen Europese finale voor Van Rossom

Snooker Ronnie O’Sullivan in armen van dochter en zoon na zevende wereldti­tel in finale met zowaar aansteker en akkefietje met Belgische ref

Ronnie O’Sullivan (46) heeft zijn 7de wereldtitel in het snooker binnengehaald. De Engelsman zette in de finale landgenoot Judd Trump opzij met 18-13. Tijdens de eindstrijd in het Crucible Theatre liet O’Sullivan zich opmerken toen hij het aan de stok kreeg met... de Belgische scheidsrechter Olivier Marteel. The Rocket zorgde ook voor een opvallend beeld met een aansteker.

