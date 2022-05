BASKET KORT. Oostende naar elfde titelfinale op rij * Kangoeroes Mechelen één zege verwijderd van finaleplaats

KV Mechelen Wouter Vrancken over zijn toekomst: “Er heeft nog geen club zich gemeld bij KV Mechelen” - Thoelen in doel tegen Charleroi

“Er is nog niets concreet.” Gevraagd naar zijn toekomst laat Wouter Vrancken, die vertrekt bij KV Mechelen, nog niet in zijn kaarten kijken. “Ik wil het seizoen hier mooi afsluiten.” Te beginnen morgen in Charleroi, mét Yannick Thoelen in doel.

13 mei