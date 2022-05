BASKET KORT. Mechelen blijft verbazen en stelt gelijk in titelfinale

Comedian William Boeva presen­teert WK ‘Coun­ter-Stri­ke: Global Offensive’ voor 40.000 bezoekers in Antwerps Sportpa­leis: “Noem het gerust topsport”

Veertigduizend supporters uit zestig landen vuren dit weekend in het Antwerpse Sportpaleis acht topteams aan die strijden voor de wereldtitel in het populaire computergame ‘Counter-Strike: Global Offensive’. In de prijzenpot zit een miljoen dollar. Presentator van dienst is comedian William Boeva, zelf een fervent gamer. “Noem het gerust topsport.”

21 mei